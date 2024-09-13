На озере в Красноярске три раза запускали сердце захлебнувшегося мальчика и оживили его

В Красноярске педагог медицинского техникума через 25 минут после остановки сердца смогла оживить пятнадцатилетнего подростка, который захлебнулся в озере.

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Женщина пошла купаться вместе с сыном, но услышала крики. Оказалось, что мальчик ушел под воду и не смог выплыть. Его не сразу удалось найти и вытащить на пляж. Он находился без дыхания около получаса.

Очевидцы вызвали скорую помощь, пока она ехала, женщина проводила искусственное дыхание. Через десять минут появился слабый пульс, однако затем сердце вновь остановилось. Красноярка предприняла еще несколько попыток, оживить подростка удалось с третьей попытки.