Красноярец смог получить две цены от магазина за перекошенную дверь

Житель
Известно о том, что покупатель приобрел дверь из ПВХ с комплектом, заплатил за установку, а в общей сложности отдал почти 43 тысячи рублей.
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И все было хорошо, пока полотно не начало перекашивать, появились трещины. Приход в магазин и письменная претензия не возымели должного действия. Тогда пришлось обратиться в Роспотребнадзор.
Специалисты ведомства пояснили, что мужчина имеет полное право на компенсацию, которая предусмотрена в законе, защищающем права потребителей.
Владельца магазина обязали возместить уже не 43 тысячи рублей, а 103 тысячи рублей, пишет krsk.aif.ru.
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