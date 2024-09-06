Красноярец смог получить две цены от магазина за перекошенную дверь

Житель Красноярского края смог настоять на том, чтобы ему компенсировали установку некачественной двери. Сам магазин отказывался реагировать на претензию, тогда мужчина пошел в региональный Роспотребнадзор.

Известно о том, что покупатель приобрел дверь из ПВХ с комплектом, заплатил за установку, а в общей сложности отдал почти 43 тысячи рублей.

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И все было хорошо, пока полотно не начало перекашивать, появились трещины. Приход в магазин и письменная претензия не возымели должного действия. Тогда пришлось обратиться в Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства пояснили, что мужчина имеет полное право на компенсацию, которая предусмотрена в законе, защищающем права потребителей.

Владельца магазина обязали возместить уже не 43 тысячи рублей, а 103 тысячи рублей, пишет krsk.aif.ru.