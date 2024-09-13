Красноярцам посоветовали не терпеть холод в квартирах без отопления

В
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Системы будут запускать поэтапно. Известно, что на это потребуется около двух недель, чтобы весь регион плавно вошел в отопительный сезон.
Как говорят специалисты, если дома невыносимо холодно, можно обратиться в управляющую компанию. Когда соответствующая реакция не последовала, стоит пожаловаться в районную администрацию.
Нужно отметить, что обычно отопительный сезон в Красноярске начинается только во второй половине сентября, однако в этом году месяц выдался холодным с самого начала, пишет prmira.ru.
Ранее красноярец смог
Читайте также: