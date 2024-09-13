Красноярцам посоветовали не терпеть холод в квартирах без отопления

В Красноярске на следующей неделе ночные температуры опустятся до нуля, поэтому местные управляющие компании начали подавать в дома тепло. Котельные запустили в минувший четверг, однако это не значит, что во всех квартирах батареи тут же станут горячими.

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Системы будут запускать поэтапно. Известно, что на это потребуется около двух недель, чтобы весь регион плавно вошел в отопительный сезон.

Как говорят специалисты, если дома невыносимо холодно, можно обратиться в управляющую компанию. Когда соответствующая реакция не последовала, стоит пожаловаться в районную администрацию.

Нужно отметить, что обычно отопительный сезон в Красноярске начинается только во второй половине сентября, однако в этом году месяц выдался холодным с самого начала, пишет prmira.ru.