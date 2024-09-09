В Красноярске 32 грамма недовеса конфет стали поводом для скандала

Жительница Красноярского края пошла в местное управление Роспотребнадзора, когда не досчиталась 32 граммов конфет в фасованной упаковке. Женщина отдала деньги на кассе и пошла к контрольным весам, где обнаружила недовес от производителя.

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Покупательница не стала замалчивать то, что ее хотели обмануть на две-три конфеты, обратившись к сотрудникам ведомства за защитой.

Представители Роспотребнадзора сказали, что действительно вес продукта должен соответствовать тому, который был заявлен на упаковке.

Специалисты пояснили, что в такой ситуации можно требовать от продавца перерасчета или возврата денежных средств. Магазину уже было вынесено предостережение, пишет krasrab.ru.