В Красноярске 32 грамма недовеса конфет стали поводом для скандала

Жительница
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Покупательница не стала замалчивать то, что ее хотели обмануть на две-три конфеты, обратившись к сотрудникам ведомства за защитой.
Представители Роспотребнадзора сказали, что действительно вес продукта должен соответствовать тому, который был заявлен на упаковке.
Специалисты пояснили, что в такой ситуации можно требовать от продавца перерасчета или возврата денежных средств. Магазину уже было вынесено предостережение, пишет krasrab.ru.
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