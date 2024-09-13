Австралийцы отправились из Владивостока в Германию на машине

Молодая семейная пара из Австралии решила провести свой медовый месяц в долгой поездке из Владивостока в Германию. Энди и Серена рассказали о том, что они отправили свой внедорожник в Россию на корабле, а сами сначала улетели в Корею, а потом — во Владивосток.

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В Приморском крае пара оказалась быстрее, чем приплыла их машина, поэтому они задержались в городе. Иностранцы были приятно удивлены тому, как их встретили русские. Они признались, что заводили новых друзей «под рюмку водки».

Еще австралийцы поразились контрастному состоянию дорог, есть отличные участки, а есть полное бездорожье. Удивило зарубежных путешественников и то, что в России проливные дожди быстро сменяются солнечной погодой, vl.aif.ru.