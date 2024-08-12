В Приморском крае сотни россиян попали в ловушку из-за непогоды и не могли уплыть с острова

Сотни туристов оказались изолированными на островах Попова и Рейнеке во
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Отдыхающие в Приморье не смогли уехать оттуда из-за штормящего моря и невозможности прибытия катамарана «Москва». Отмечается, что сначала не состоялся рейс, который был запланирован на воскресенье, 11 августа, а затем это повторилось и в понедельник, 12 августа.
В воскресенье туристы надеялись на баржу, которая транспортирует машины, но уехать смогли не все. Чтобы уплыть с острова удалось всем людям, был назначен еще один рейс на понедельник, информирует Deita.ru.
Ранее стало известно о том, что агрессивные акулы в Приморском крае
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