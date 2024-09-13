Погода в Сочи приятно удивляет даже синоптиков

В Краснодарском крае по-прежнему чудесная погода для отпускников. Лето не собирается покидать Кубань и в предстоящие выходные, которые обещают быть теплыми и солнечными.

Примечательно, что ночные температуры не падают, поэтому утреннее купание в Черном море все еще достаточно комфортное.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

В предстоящую субботу воздух прогреется до плюс 30 градусов, к вечеру немного похолодает — до плюс 25-28 градусов.

Такая погода прогнозируется и в предстоящее воскресенье — переменная облачность и почти до плюс 30 градусов в дневные часы.

Комфортные условия для отдыха сейчас и в Анапе, где малооблачно и летнее тепло, пишет sochistream.ru.

Даже синоптики отмечают, что такая погода на Черном море в сентябре бывает далеко не всегда.