Погода в Сочи приятно удивляет даже синоптиков

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Примечательно, что ночные температуры не падают, поэтому утреннее купание в Черном море все еще достаточно комфортное.
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В предстоящую субботу воздух прогреется до плюс 30 градусов, к вечеру немного похолодает — до плюс 25-28 градусов.
Такая погода прогнозируется и в предстоящее воскресенье — переменная облачность и почти до плюс 30 градусов в дневные часы.
Комфортные условия для отдыха сейчас и в Анапе, где малооблачно и летнее тепло, пишет sochistream.ru.
Даже синоптики отмечают, что такая погода на Черном море в сентябре бывает далеко не всегда.
Осенним отпускникам
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