Алтайцы ночью в небе увидели «медузу со щупальцами»

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Только осведомленные знали, что это ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-26». Она пролетала прямо над Алтайским краем — была в зоне видимости.
Многие жители региона назвали ее «космической медузой», потому что с Земли похоже на морское существо. Известно о том, что на орбиту на космическом корабле отправились Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит, пишет altai.aif.ru.
Ранее стало известно о том, что на Алтай после аномального потепления
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