Алтаец «наелся» в магазине на 1600 рублей и получил штраф в 300 рублей

Житель Алтайского края «наелся» в продуктовом магазине на 1600 рублей и получил штраф в 300 рублей.

Мужчина зашел в продуктовый магазин и начал надкусывать то, что ему нравится, и класть обратно. Еще сначала он разбил десяток яиц. Затем хулиган откусил от двух палок колбасы, потом направился к сыру, его глаз упал еще на несколько упаковок других продуктов.

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Известно о том, что нарушитель спокойствия признал свою ошибку и заплатил за свое хулиганство.

Однако этим дело не закончилось, на него был составлен административный протокол, в качестве наказание назначен штраф в 300 рублей, пишет brl.mk.ru.