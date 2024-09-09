Алтаец «наелся» в магазине на 1600 рублей и получил штраф в 300 рублей

Житель
Мужчина зашел в продуктовый магазин и начал надкусывать то, что ему нравится, и класть обратно. Еще сначала он разбил десяток яиц. Затем хулиган откусил от двух палок колбасы, потом направился к сыру, его глаз упал еще на несколько упаковок других продуктов.
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Известно о том, что нарушитель спокойствия признал свою ошибку и заплатил за свое хулиганство.
Однако этим дело не закончилось, на него был составлен административный протокол, в качестве наказание назначен штраф в 300 рублей, пишет brl.mk.ru.
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