На Алтай после аномального потепления приползут скорпионы и прилетят рои гнусов

Ученый-энтомолог, доктор биологических наук, профессор АлтГУ Роман Яковлев сказал, что в ближайшей перспективе жителям Алтайского края придется уживаться с рядом новых гнусов. Это и мошки, и комары, и даже скорпионы, которые приползут из Казахстана и Монголии. Такой прогноз специалист сделал в связи с ожидаемым изменением климата — аномальным потеплением.

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В регион уже прилетают новые виды бабочек. К примеру, появились языканы, переливницы большие, ленточники и другие. Но это еще полбеды, перемещаться начал и опасный для человека каракурт. Это паук из рода черных вдов. Скорпионы же вполне могут доползти из Центрального Казахстана и Монголии.

И это еще не все. Есть прогноз на миграцию итальянской и азиатской саранчи. Сейчас в ее типичных условиях обитания стало меньше еды, это и может стать движущей силой для смещения в сторону Алтая.

Однако Яковлев все же подчеркнул, что в ближайшие годы никакой «постапокалиптической картины» не прогнозируется, но существенные климатические изменения непременно приведут к тому, что в фауне края появятся те, кого раньше не было, tolknews.ru.