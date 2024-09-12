На Алтай после аномального потепления приползут скорпионы и прилетят рои гнусов

Ученый-энтомолог, доктор биологических наук, профессор АлтГУ Роман Яковлев сказал, что в ближайшей перспективе жителям
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В регион уже прилетают новые виды бабочек. К примеру, появились языканы, переливницы большие, ленточники и другие. Но это еще полбеды, перемещаться начал и опасный для человека каракурт. Это паук из рода черных вдов. Скорпионы же вполне могут доползти из Центрального Казахстана и Монголии.
И это еще не все. Есть прогноз на миграцию итальянской и азиатской саранчи. Сейчас в ее типичных условиях обитания стало меньше еды, это и может стать движущей силой для смещения в сторону Алтая.
Однако Яковлев все же подчеркнул, что в ближайшие годы никакой «постапокалиптической картины» не прогнозируется, но существенные климатические изменения непременно приведут к тому, что в фауне края появятся те, кого раньше не было, tolknews.ru.
Ранее алтаец поел в магазине на 1600 рублей и
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