На Алтае пенсионерка потеряла кнопочный телефон и лишилась 500 тысяч рублей

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Когда пенсионерка поняла, что осталась без телефона, просто купила новый современный смартфон, которым начала пользоваться и забыла о своем старом устройстве. Ошибка пожилой женщины была в том, что она не заблокировала старую сим-карту.
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Как оказалось, телефон попал в руки к мошенникам. Они стали пользоваться ее номером, к которому привязали интернет-банкинг, а дальше начали расплачиваться средствами со счета пенсионерки.
Тратили ее деньги на азартные игры, кафе и другие развлечения. Всего прокутили около полумиллиона рублей, пенсионерка заметила это слишком поздно. Она обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело, пишет biwork.ru.
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