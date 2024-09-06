На Алтае пенсионерка потеряла кнопочный телефон и лишилась 500 тысяч рублей

В Алтайском крае 67-летняя пенсионерка не досчиталась полумиллиона рублей после потери кнопочного телефона. Женщина даже не подозревала, что такая неосторожность может лишить ее приличной суммы денег.

Когда пенсионерка поняла, что осталась без телефона, просто купила новый современный смартфон, которым начала пользоваться и забыла о своем старом устройстве. Ошибка пожилой женщины была в том, что она не заблокировала старую сим-карту.

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Как оказалось, телефон попал в руки к мошенникам. Они стали пользоваться ее номером, к которому привязали интернет-банкинг, а дальше начали расплачиваться средствами со счета пенсионерки.

Тратили ее деньги на азартные игры, кафе и другие развлечения. Всего прокутили около полумиллиона рублей, пенсионерка заметила это слишком поздно. Она обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело, пишет biwork.ru.