В Приморье многие родители с ипотекой смогут получить по миллиону рублей

Жителям
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Уже сейчас приморские семьи, в которых растут три и более детей, могут рассчитывать на материальную поддержку, подав соответствующее заявление на выплату одного миллиона рублей.
Отмечается, что субсидия формируется из двух частей — 550 тысяч рублей предоставят из регионального бюджета, остальную часть в 450 тысяч рублей направят семье из федеральной казны.
Сейчас заявку можно подать через сервис «Госуслуги», а также лично — в офисе банка, который выдавал ипотеку, передает vestiprim.ru.
Ранее в Приморье мошенники
Читайте также: