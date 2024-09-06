В Приморье многие родители с ипотекой смогут получить по миллиону рублей

Жителям Приморском края рассказали о возможности получения одного миллиона рублей на выплату ипотеки. Это касается многодетных родителей. На проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме Владимир Путин рассказал о том, что мера заработает задним числом — с первого июля 2024 года.

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Уже сейчас приморские семьи, в которых растут три и более детей, могут рассчитывать на материальную поддержку, подав соответствующее заявление на выплату одного миллиона рублей.

Отмечается, что субсидия формируется из двух частей — 550 тысяч рублей предоставят из регионального бюджета, остальную часть в 450 тысяч рублей направят семье из федеральной казны.

Сейчас заявку можно подать через сервис «Госуслуги», а также лично — в офисе банка, который выдавал ипотеку, передает vestiprim.ru.