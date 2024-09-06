Приморский край осенью стал хорошей альтернативой Кубани

Приморье стало идеальным местом для осенних путешественников. Как говорят отдыхающие, лучше всего ехать в Партизанский район, где красивый морской берег и нет толп туристов. Многие отпускники еще отдыхают на пляже.

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Местные жители рассказали о том, что осенью особо красивые закаты. К примеру, в минувший четверг небо было в огненных красках, когда садилось солнце.

Сейчас Приморский край может стать хорошей альтернативой Кубани, если не так важно купание в море, пишет vostokmedia.com.