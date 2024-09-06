Мать из Алтая Людмила Пойменова 18 лет работает уборщицей без отпуска, чтобы поднять сына

Жительница Алтайского края Людмила Пойменова рассказала, что уже 18 лет без отпуска работает уборщицей. Она признается, что это тяжелый труд, но всю жизнь ей хотелось, чтобы ее сын ни в чем не нуждался и выбился в люди.

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Кроме уборки во дворе женщина начала мыть полы в подъездах домов. Она признается, что работа тяжелая, но всегда делает ее на совесть. Пойменова говорит, что уже третий год хочет съездить куда-то отдохнуть, но все не может, потому что работать некому. Женщина трудится и в будни, и в выходные, и в праздники.

Рассказывает, что не всегда другие по-настоящему ценят ее труд. Один раз, когда женщина убиралась под окнами дома, ей чуть ли не на голову выбросили пакет с мусором и окурки. Однако такое неуважение не заставило Людмилу отказаться от работы, которую она действительно любит, пишет biwork.ru.