На Кузбассе у мужчины за пьяную езду забрали иномарку в собственность государства

В Кемеровской области у мужчины, который позволил себе сесть за руль после распития алкоголя, конфисковали иномарку в собственность государства.

Дело в том, что 28-летний молодой человек уже не первый раз попадается на пьяной езде. Сначала его лишили возможности управлять автомобилем на полтора года, назначили штраф. Однако это не стало поводом для отказа от новой поездки в состоянии алкогольного опьянения.

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Состоялся новый суд, где мужчину приговорили к обязательным работам, запретили управлять транспортом в качестве профессиональной деятельности в течение двух лет, была изъята машина.

Прокуратура Кемеровской области рассказала о том, что в собственность государства была изъята иномарка «Chevrolet Lacetti», пишет prokuzbass.ru.