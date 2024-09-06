Молодая сибирячка устраивала лучшую жизнь тайными кредитами на свою 70-летнюю бабушку

Жительница
27-летняя сибирячка сначала оформила один заем в микрофинансовой организации, а потом взяла и второй.
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Когда деньги кончились, предприимчивая родственница пошла получать кредитную карту. Бабушка продолжала души не чаять в собственной внучке, пока ей не начали звонить с требованием вернуть взятые деньги.
Пенсионерка пошла в полицию, а позже выяснилось, что проблемы пожилой женщине создала ее внучка. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело, пишет vse42.ru.
Ранее стало известно о том, что у жителя Кузбасса за пьяную езду
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