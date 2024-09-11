Гидрометцентр спрогнозировал «дикую» для осени жару в Сочи

В Сочи пообещали +37 градусов. Фото: Global Look Press

В среду, 11 сентября, в Сочи будет жара, как летом, до плюс 37 градусов.

Осенним курортникам пообещали дикую жару в Краснодарском крае. Своим прогнозом поделился руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, лето совершенно точно не планирует покидать Кубань в ближайшие дни. У отпускников есть время для купальных забав и принятия солнечных ванн минимум до конца октября.

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Сегодня же, 11 сентября, дневная температура в Сочи будет держаться у отметки плюс 37 градусов. Метеоролог отметил, что для сентября это очень жарко.

Сейчас температура Черного моря у берегов Сочи держится на отметке плюс 27 градусов, что говорит о продолжении купального сезона в Краснодарском крае.

Ранее курортникам рассказали, почему в сентябре Абхазия лучше Сочи. У отдыха в этом регионе есть свои преимущества и недостатки.

По материалам ТАСС, pogoda.turtella.ru.

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