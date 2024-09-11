Гидрометцентр спрогнозировал «дикую» для осени жару в Сочи

Осенним курортникам пообещали дикую жару в Краснодарском крае. Своим прогнозом поделился руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, лето совершенно точно не планирует покидать Кубань в ближайшие дни. У отпускников есть время для купальных забав и принятия солнечных ванн минимум до конца октября.
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Сегодня же, 11 сентября, дневная температура в
Сейчас температура Черного моря у берегов Сочи держится на отметке плюс 27 градусов, что говорит о продолжении купального сезона в Краснодарском крае.
Ранее курортникам
По материалам ТАСС, pogoda.turtella.ru.
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