Из-за подешевевших авиабилетов отпускники в сентябре стали чаще летать в Сочи самолетами

С начала осени путешествие на Кубань самолетом стало заметно дешевле. Аналитики говорят о том, что в среднем перевозчики скинули стоимость на 18% по маршрутам туда-обратно.

Больше всего броней в бархатном сезоне приходятся на тех, кто отправляется из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Самары. Ощутимее всего скидка будет для тех, кто летит по маршруту туда-обратно.

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Это сделало путешествие самолетом более привлекательным, спрос на авиабилеты в сентябре вырос на 13%. Сочи по-прежнему остается самым популярным направлением среди внутренних маршрутов — это пятая часть от всех бронирований.

Сейчас путешественники в среднем отдыхают на Черноморском побережье 7-9 дней. Средняя цена перелета туда-обратно в начале осени составляет от 22 тысяч рублей, передает tvkrasnodar.ru.