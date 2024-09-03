Жители Кемеровской области просят подать в дома отопление

Батарея. Фото: Global Look Press

Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк дал лишь формальный ответ.

Календарная осень только началась, хотя во многих регионах еще продолжается температурное лето, однако жители Кемеровской области уже начали замерзать в своих домах. В регионе действительно похолодало — ночные температуры опускаются ниже плюс десяти градусов. Все же синоптики говорят о начале бабьего лета на следующей неделе, но оно не будет продолжительным, поэтому властям уже стоит задумываться о подаче тепла в дома — люди мерзнут уже сейчас.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Отреагировать на жалобы пришлось врио губернатора Кузбасса Илье Середюку, который ответил весьма формально. Он напомнил о том, что отопление тепловые станции начинают подавать, когда среднесуточная температура воздуха опускается до +8 °C. Такие значения должны удерживаться не меньше пяти дней, пишет kuzbass.aif.ru.

Ранее жительница Кузбасса переоформила договор на сим-карту и лишилась почти двух миллионов рублей.

Читайте также:

Читайте также