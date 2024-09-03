Жители Кемеровской области просят подать в дома отопление

Календарная осень только началась, хотя во многих регионах еще продолжается температурное лето, однако жители Кемеровской области уже начали замерзать в своих домах. В регионе действительно похолодало — ночные температуры опускаются ниже плюс десяти градусов. Все же синоптики говорят о начале бабьего лета на следующей неделе, но оно не будет продолжительным, поэтому властям уже стоит задумываться о подаче тепла в дома — люди мерзнут уже сейчас.

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Отреагировать на жалобы пришлось врио губернатора Кузбасса Илье Середюку, который ответил весьма формально. Он напомнил о том, что отопление тепловые станции начинают подавать, когда среднесуточная температура воздуха опускается до +8 °C. Такие значения должны удерживаться не меньше пяти дней, пишет kuzbass.aif.ru.