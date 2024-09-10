Супруга нападающего «Металлурга» Вовченко рассказала о фееричных изменах мужа и подала на развод

Даниил Вовченко. Фото: Global Look Press

Подписчики начали писать, что видели поцелуи ее супруга с другими женщинами за несколько дней до свадьбы.

Супруга нападающего челябинского ХК «Металлург» Даниила Вовченко рассказала о разводе и многочисленных изменах своего мужчины, который не отказался и от лучшей подруги девушки.

Яна Вовченко не постеснялась уточнить, что ее экс-возлюбленный «снимал проституток и жил свою лучшую жизнь».

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Девушка даже опубликовала чек на нижнее белье, которое досталось не ей, и снимки лучшей подруги, намекающей на отношения с хоккеистом.

Подписчики Яны начали рассказывать о том, что постоянно видели хоккеиста в компании разных девушек.

«Два года назад сидели напротив нас Вовча и все его друзья. Он страстно целовался с девушкой на глазах у всех и его друзей. В целом, никого не смущало. В тот момент не стала писать, так как там была ваша роспись на днях», — написала подписчица Яны в социальных сетях.

Регина Тодоренко прокомментировала слухи о разводе с Владом Топаловым.

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