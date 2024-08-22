Житель Челябинска влюбился и лишился 3 млн рублей

Житель
Интернет-пассия пообещала ему дополнительный заработок в Сети. Симпатичная девушка предложила мужчине пассивный доход в брокерской компании.
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Молодой человек начал делать переводы через якобы специалиста-брокера. Ему заявляли, что средства он инвестирует, они идут в оборот, затем их можно будет обналичить вместе с полученной прибылью.
Через некоторое время оказалось, что накопленные деньги вывести не получается. Только после этого челябинец понял, что его обманули и пошел в полицию, пишет ural-meridian.ru.
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