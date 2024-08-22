Житель Челябинска влюбился и лишился 3 млн рублей

Житель Челябинска сначала влюбился, бродя по сайту знакомств, а потом лишился трех миллионов рублей. Интересно, что на уловку попался не пожилой человек, а 26-летний парень.

Интернет-пассия пообещала ему дополнительный заработок в Сети. Симпатичная девушка предложила мужчине пассивный доход в брокерской компании.

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Молодой человек начал делать переводы через якобы специалиста-брокера. Ему заявляли, что средства он инвестирует, они идут в оборот, затем их можно будет обналичить вместе с полученной прибылью.

Через некоторое время оказалось, что накопленные деньги вывести не получается. Только после этого челябинец понял, что его обманули и пошел в полицию, пишет ural-meridian.ru.