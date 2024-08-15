В Челябинской области детей не хотят принимать в 10 класс

В Челябинской области детей отказываются принимать в десятые классы даже с хорошими оценками.

Родители рассказывают о нескольких случаях, когда школьников просто не брали в профильные классы, ссылаясь на недостаточное количество баллов.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

О такой проблеме осведомлена региональный уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова, которая подтверждает слова родителей.

«Ребенок ревет, не знает что делать», — цитирует одну из родительниц ura.news.

Старшеклассникам возвращают документы и говорят, что те могут идти, куда хотят. Подобные ситуации происходят даже с ребятами, которые ранее все годы учились в одной школе.

По словам омбудсмена, это нарушение прав, потому что доступ к среднему общему образованию должен быть открыт каждому ребенку.