Туристы начали ездить в Сочи, чтобы просидеть в номере весь отпуск

Черное море. Фото: Global Look Press

Для таких отпускников важна только смена обстановки.

Владельцы гостиниц Сочи начали замечать одну интересную и новую привычку своих постояльцев. Среди них растет количество тех, кто только по крайней необходимости покидает территорию отеля.

Раньше почти все отпускники стремились проводить время только у Черного моря, сейчас же «домоседов» становится все больше.

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Они приезжают в регион, чтобы сменить обстановку, побыть в уединении, чтобы снять усталость. В этом случае достаточно того, что постояльца окружают субтропические растения, он находится в мягком климате.

На пляже же постоянное скопление людей и шум, а на экскурсиях можно устать сильнее, чем на работе, пишет u-f.ru.

Ранее стало известно о том, что в Сочи начали падать цены на номера в отелях.

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