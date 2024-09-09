Осенние отпускники в этот раз не прогадали с отдыхом в Сочи, где по-прежнему лето

На этой неделе осенних отпускников в Краснодарском крае ждет шикарная погода. На побережье Черного моря продолжается полноценное лето.

Синоптики говорят о том, что минимум до середины сентября днем воздух будет прогреваться до +30 градусов. Примечательно, что температура не начнет падать и в ночные часы — ожидается до +25 градусов, поэтому отпускники, которые запланировали отдых на текущую неделю, точно не прогадали.

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Радует и то, что Черное море также остается теплым, его температура сейчас держится в районе +26 градусов.

Планируя туристическую прогулку по горам, отдыхающим стоит иметь в виду, что на высоте большую часть недели будут идти дожди, передает vesti-sochi.tv.