Климатическое лето задержится в Москве до середины сентября

Осень пока не спешит в
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Синоптик указал на то, что пока погода на улице августовская — на пять-шесть градусов выше нормы. Вторая половина сентября обещает быть достаточно теплой, но уже точно не летней. Контраст дневной и ночной температуры будет усиливаться, дождей станет больше, однако заметные осадки ожидаются не раньше 14-15 сентября.
Такая погода прогнозируется и в Центральном федеральном округе, и в Приволжье, сообщает m24.ru.
Ранее стало известно о том, что москвичи, отдыхавшие в Сочи,
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