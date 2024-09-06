Климатическое лето задержится в Москве до середины сентября

Осень пока не спешит в Москву и другие регионы Центральной России. Об этом рассказал специалист Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, климатическое лето покинет столицу лишь в середине текущего месяца.

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Синоптик указал на то, что пока погода на улице августовская — на пять-шесть градусов выше нормы. Вторая половина сентября обещает быть достаточно теплой, но уже точно не летней. Контраст дневной и ночной температуры будет усиливаться, дождей станет больше, однако заметные осадки ожидаются не раньше 14-15 сентября.

Такая погода прогнозируется и в Центральном федеральном округе, и в Приволжье, сообщает m24.ru.