Сибирячка Милана Хаметова могла зарабатывать на YouTube по 5 млн рублей в месяц

Четырнадцатилетняя сибирячка Милана Хаметова могла бы ежесекундно получать больше двух тысяч рублей, если бы у нее была подключена монетизация на YouTube, пишет nsk.aif.ru со ссылкой на данные сайта uznatbablo.ru.

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По словам аналитиков, такая сумма накапала с 6 февраля 2021 года, когда на площадке был зарегистрирован ее канал. Если говорить о месячном заработке, то он мог бы составлять пять миллионов рублей.

Известно о том, что популярность девочки в Сети начала расти, когда она стала заниматься модельным бизнесом, участвовала в показах детских брендов, тогда Хаметова уже появлялась в каталогах популярных магазинов.

Сейчас на ее YouTube-канал подписано почти восемь миллионов человек.