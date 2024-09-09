Сибирячка Милана Хаметова могла зарабатывать на YouTube по 5 млн рублей в месяц

Четырнадцатилетняя
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По словам аналитиков, такая сумма накапала с 6 февраля 2021 года, когда на площадке был зарегистрирован ее канал. Если говорить о месячном заработке, то он мог бы составлять пять миллионов рублей.
Известно о том, что популярность девочки в Сети начала расти, когда она стала заниматься модельным бизнесом, участвовала в показах детских брендов, тогда Хаметова уже появлялась в каталогах популярных магазинов.
Сейчас на ее YouTube-канал подписано почти восемь миллионов человек.
Ранее Лиза Арзамасова
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