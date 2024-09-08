«Если бы я познакомился с Настей в сауне, она бы не была моей женой»: Тарасов выдал правду про Костенко

Дмитрий Тарасов прокомментировал слухи о том, что он якобы познакомился с будущей женой в сауне. Футболист был удивлен тому, что придумывают хейтеры. Спортсмен подметил, что никогда не стал бы строить серьезные отношения с женщинами такого типа.

Кстати, Анастасию Костенко также подозревали в том, что она подрабатывала экскортом. Модель была возмущена подобными слухами.

Сам футболист подметил, что в месяц дает жене на личные расходы 500 тысяч в месяц. И ей хватает. В любом случае экономить на возлюбленной он бы не стал.