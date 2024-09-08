«Если бы я познакомился с Настей в сауне, она бы не была моей женой»: Тарасов выдал правду про Костенко
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко растят четверых детей. Фото: соцсети Анастасии Костенко
У пары четверо детей.
Дмитрий Тарасов прокомментировал слухи о том, что он якобы познакомился с будущей женой в сауне. Футболист был удивлен тому, что придумывают хейтеры. Спортсмен подметил, что никогда не стал бы строить серьезные отношения с женщинами такого типа.
Кстати, Анастасию Костенко также подозревали в том, что она подрабатывала экскортом. Модель была возмущена подобными слухами.
Сам футболист подметил, что в месяц дает жене на личные расходы 500 тысяч в месяц. И ей хватает. В любом случае экономить на возлюбленной он бы не стал.
«Будьте добрее, пожалуйста! Если бы я познакомился с Настей в сауне, она бы точно никогда бы не была моей женой. Поэтому вам надо быть немножко добрее, и у вас тоже обязательно появится любимый человек. У нас, у мужиков, все намного проще. Какие заморочки у вас в голове — ужас», — подметил 37-летний Дмитрий Тарасов в личном блоге.