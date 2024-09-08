«Надо сделать нос потоньше!»: Юдашкина показала фото 10-летней давности со свадьбы Галины и Петра Максакова — невеста в белом платье

На днях Галина Юдашкина и Петр Максаков отметили 10-летнюю годовщину свадьбы. По этому случаю Марина Юдашкина показала архивное фото молодоженов. На снимке Галина запечатлена в свадебном платье. Заметно, что невеста еще не делала никаких косметических процедур. А вот позже, как в беседе с сайтом Teleprogramma.pro говорил пластический хирург Владимир Плахотин , Галина Юдашкина подкачала губы, область скул и подбородок. Хотя он рекомендовал бы ей в первую очередь подправить нос.

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