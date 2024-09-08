«Надо сделать нос потоньше!»: Юдашкина показала фото 10-летней давности со свадьбы Галины и Петра Максакова — невеста в белом платье

Марина Юдашкина с дочкой Галиной, Петром Максаковым и внуками. Фото: соцсети

Марина Юдашкина поздравила дочь Галину и зятя с оловянной свадьбой.

На днях Галина Юдашкина и Петр Максаков отметили 10-летнюю годовщину свадьбы. По этому случаю Марина Юдашкина показала архивное фото молодоженов. На снимке Галина запечатлена в свадебном платье. Заметно, что невеста еще не делала никаких косметических процедур. А вот позже, как в беседе с сайтом Teleprogramma.pro говорил пластический хирург Владимир Плахотин, Галина Юдашкина подкачала губы, область скул и подбородок. Хотя он рекомендовал бы ей в первую очередь подправить нос.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Галина Юдашкина с мужем Петром Максаковым. Фото: соцсети

«Надо в первую очередь сделать нос более аккуратным, потоньше. И что-то сделать с бровями, вытаскивать их наверх. Тогда и взгляд будет открытым, более интересным», — заметил пластический хирург.

Напомним, что Галина Юдашкина унаследовала бизнес отца, модельера Валентина Юдашкина. Вместе с мужем Петром Максаковым она воспитывает троих детей. Марина Юдашкина старается часто бывать в гостях у дочери, которая живет за границей.

Читайте также:

Читайте также