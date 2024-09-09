Гоша Куценко должен налоговой 267 тысяч рублей

Гоша Куценко много лет играет в кино. Примечательно, что он успел заработать большие деньги. Актер много снимается. Также у него есть несколько фирм. Теперь у артиста возникли проблемы в отношениях с налоговой. Одна из его компаний задолжала ведомству 267 тысяч рублей. Телеграм-канал Mash сообщает, что счета фирмы уже заблокированы. Ранее компании, в которых значился Куценко уже терпели крах. Сейчас актер занимается тремя компаниями. ООО «Арт Волна», которая на 49 процентов принадлежит звезде, должна налоговой. Еще два года назад кредитор хотел пойти в суд, чтобы потребовать признать эту фирму банкротом.

Также отмечается, что у Гоши есть и другие долги. В этом году он получил 60 штрафов на 48 тысяч от ГИБДД. Большая часть из них выписана за превышение скорости. Также есть штрафы за неправильную парковку, несоблюдение знаков и разметки на дороге.