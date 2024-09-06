Осенние курортники рассказали о ценах отдыха и развлечений в Сочи

Календарное лето закончилось, а климатическое вполне еще продолжается в Краснодарском крае , куда устремляются осенние отпускники, чтобы насладиться бархатным сезоном.

Если авиабилеты заметно подешевели, в некоторых случаях почти на треть, то этого нельзя сказать о ценах на курортах Кубани.

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В столовых пока не спешат уменьшать ценники готовой еды. К примеру, шаурма обойдется в 300 рублей, в кафе салаты и горячие блюда предлагаются по цене от 500 рублей, кофе — от 200 рублей.

Пока больших скидок не делают и на пляжный инвентарь. Тем, кому хочется полежать на шезлонге, придется отдать от 350 рублей, в 300 рублей выйдет час на качелях.

Курортникам, которых интересуют морские прогулки на яхте, нужно готовить по 2 тысячи рублей с человека, а джипинг обойдется в среднем около 1 800 рублей, пишет Peterburg2.