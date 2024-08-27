Часть родителей Хабаровского края получила по 5 000 рублей на сборы детей в школу

Многодетные семьи из Хабаровска со школьниками получили по 5 тысяч рублей. Фото: Global Look Press

Деньги приходят на карты в канун первого сентября.

В этом году в Хабаровском крае многодетным родителям, которые занимаются подготовкой детей к школе, начали перечислять по пять тысяч рублей. На банковские карты они приходят независимо от уровня дохода родителей.

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Отмечается, что полученные деньги можно потратить на любые нужды ребенка. Рассчитывать на такую помощь могут мамы и папы, воспитывающие трех и более детей.

Стоит отметить, что такая материальная поддержка назначается автоматически — никакого заявления писать не требуется. Однако может возникнуть такая ситуация, что пособие не будет назначено.

В этом случае необходимо обратиться в Центр социальной поддержки населения. Это можно сделать до 1 декабря 2024 года, пишет transsibinfo.com.

Ранее стало известно о том, что туристы начали отказываться от туров в Приморский край из-за погоды.

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