Часть родителей Хабаровского края получила по 5 000 рублей на сборы детей в школу

В этом году в
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Отмечается, что полученные деньги можно потратить на любые нужды ребенка. Рассчитывать на такую помощь могут мамы и папы, воспитывающие трех и более детей.
Стоит отметить, что такая материальная поддержка назначается автоматически — никакого заявления писать не требуется. Однако может возникнуть такая ситуация, что пособие не будет назначено.
В этом случае необходимо обратиться в Центр социальной поддержки населения. Это можно сделать до 1 декабря 2024 года, пишет transsibinfo.com.
Ранее стало известно о том, что туристы
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