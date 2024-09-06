В Россельхозцентре Татарстана рассказали о правильной подготовке огорода к зиме

В Россельхозцентре Татарстана дачникам рассказали, как подготовить огород к зиме. Специалисты отмечают, что это лучше всего делать в сухую погоду.

Сначала следует собрать остатки урожая. Не должно остаться ни одного плода, потому что в них размножаются вредители и заболевания. По этой же причине убрать нужно и старую листву.

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Ближе к концу сентября стволы хорошо бы побелить, убрать все засохшие и старые ветки.

Остающиеся зимовать растения стоит подкормить удобрениями с фосфором и калием. В смородину и крыжовник следует вылить раствор железного купороса — 300 г/10 л воды. Плодовые деревья необходимо опрыскать пятипроцентным раствором мочевины, чтобы была защита от грибковых заболеваний.

В конце месяца кислым почвам требуется гашеная известь, пишет tnv.ru.