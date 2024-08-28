Жители Татарстана массово заражаются лихорадкой Западного Нила от перелетных птиц

Жители Татарстана начали массово заражаться лихорадкой Западного Нила. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения республики. Инфекционисты зафиксировали около 60 случаев заболевания, больше 10 человек на данный момент находится в больнице.

В первые дни все инфицированные помещаются под наблюдение.

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Как поясняют в Минздраве, основными переносчиками лихорадки, которая не является типичной для России, стали перелетные птицы.

Медики призывают вовремя реагировать на повышение температуры, которая обычно держится около 3-5 дней, когда других признаков возможной простуды нет.

Известно о том, что инфекция начала распространяться по Татарстану с конца июля, пишет inkazan.ru.