На огороды дачников Татарстана посягают амброзия и саранча

Некоторым дачникам
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Специалист пояснила, что эти вредители могут принести дискомфорт человеку, а также лишить дачников урожая.
Амброзия считается сильным аллергеном. Она начинает цвести в конце лета и начале сентября. Главная проблема в том, что растение обладает мелкой пыльцой.
Цветущие кустики считаются сорняком, который часто появляется в яровых культурах, кормовых травах, растет в огородах садах и на лугах.
Кожевникова отметила и появление в Татарстане итальянского пруса. Саранчу ранее встречали в регионе очень редко, пишет ntr-24.ru.
Ранее стало известно, чем
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