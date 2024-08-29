На огороды дачников Татарстана посягают амброзия и саранча

Некоторым дачникам Татарстана уже пришлось столкнуться с диковинкой на своем дачном участке. Речь идет об амброзии и саранче. Такие растения и насекомые не являются типичными для региона. Об этом рассказала эколог Мария Кожевникова.

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Специалист пояснила, что эти вредители могут принести дискомфорт человеку, а также лишить дачников урожая.

Амброзия считается сильным аллергеном. Она начинает цвести в конце лета и начале сентября. Главная проблема в том, что растение обладает мелкой пыльцой.

Цветущие кустики считаются сорняком, который часто появляется в яровых культурах, кормовых травах, растет в огородах садах и на лугах.

Кожевникова отметила и появление в Татарстане итальянского пруса. Саранчу ранее встречали в регионе очень редко, пишет ntr-24.ru.