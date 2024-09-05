Новосибирским садоводам дали лунный календарь по сбору урожая в сентябре

Многие новосибирские садоводы при работе в огороде ориентируются на лунный календарь. В него стоит заглядывать и при сборе урожая. В сентябре свои наиболее подходящие периоды есть и для овощей, и для других культур.

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К примеру, 5 сентября будет полнолуние, поэтому сбор урожая стоит отложить. С 6 и до 9 числа луна будет убывать. В это время можно снимать с кустов ягоды, с деревьев — фрукты, заготавливать зелень.

Период с 10 по 19 сентября подходит для уборки всех видов овощей и фруктов.

С 20 по 30 сентября в огороде не рекомендуется проводить снятие плодов. Следующий благоприятный период будет с первого по девятое октября, пишет vn.ru.