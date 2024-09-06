Южанка купила лотерейный билет на сдачу и выиграла 58 млн рублей

Жительница
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Южанка рассказала, что лишь через некоторое время выяснила, что победила в розыгрыше, с даты проведения которого прошло четыре месяца. Все это время миллионерша не знала о своем богатстве.
Женщина не обратила внимания на сообщение о выигрыше, которое просто проигнорировала. Организаторы не дождались заявления о предоставлении денег от самой победительницы, поэтому им пришлось связаться с ней напрямую.
Известно, что девушка хочет направить часть средств на благотворительность, а потом закрыть квартирный вопрос и отправить деньги на получение высшего образования, пишет ridus.ru.
Ранее рассказывалось, что еще один миллионный победитель никак
Читайте также: