Южанка купила лотерейный билет на сдачу и выиграла 58 млн рублей

Жительница Сочи совершенно неожиданно для себя стала миллионершей, купив лотерейный билет на сдачу в продуктовом магазине. 29-летняя участница розыгрыша совершенно не верила в свою победу, поэтому даже не сразу узнала о таком подарке судьбы.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Южанка рассказала, что лишь через некоторое время выяснила, что победила в розыгрыше, с даты проведения которого прошло четыре месяца. Все это время миллионерша не знала о своем богатстве.

Женщина не обратила внимания на сообщение о выигрыше, которое просто проигнорировала. Организаторы не дождались заявления о предоставлении денег от самой победительницы, поэтому им пришлось связаться с ней напрямую.

Известно, что девушка хочет направить часть средств на благотворительность, а потом закрыть квартирный вопрос и отправить деньги на получение высшего образования, пишет ridus.ru.