В Приморье мошенники лишают накоплений пользователей «Госуслуг» и «Госключ»

«Госуслуги». Фото: Global Look Press

Это происходит из-за доверчивости жертв.

Жителей Приморского края предупредили о новой хитрой схеме мошенников, которая рассчитана на тех, кто пользуется сервисами «Госуслуги» и «Госключ».

Аферисты связываются со своими потенциальными жертвами и говорят им о том, что необходимо оформить доверенность. Сделать это нужно срочно, чтобы уберечь свои накопления от потери.

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Главная цель преступников — получить доступ к аккаунту на государственном портале. Дальше этими данными можно будет пользоваться для оформления займа. Сведения можно использовать и для дальнейшего манипулирования жертвой, однако все это, чтобы выманить больше денег.

Полицейские отмечают, что в последнее время схемы становятся более изощренными. Поэтому не стоит продолжать разговаривать с незнакомцами, которые пытаются узнать личные данные или просят прислать пришедший на телефон код, пишет transsibinfo.com.

Ранее стало известно о том, что на начавшийся в Приморье ВЭФ-2024 приглашен Стивен Сигал.

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