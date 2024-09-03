В Приморье мошенники лишают накоплений пользователей «Госуслуг» и «Госключ»

Жителей Приморского края предупредили о новой хитрой схеме мошенников, которая рассчитана на тех, кто пользуется сервисами «Госуслуги» и «Госключ».

Аферисты связываются со своими потенциальными жертвами и говорят им о том, что необходимо оформить доверенность. Сделать это нужно срочно, чтобы уберечь свои накопления от потери.

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Главная цель преступников — получить доступ к аккаунту на государственном портале. Дальше этими данными можно будет пользоваться для оформления займа. Сведения можно использовать и для дальнейшего манипулирования жертвой, однако все это, чтобы выманить больше денег.

Полицейские отмечают, что в последнее время схемы становятся более изощренными. Поэтому не стоит продолжать разговаривать с незнакомцами, которые пытаются узнать личные данные или просят прислать пришедший на телефон код, пишет transsibinfo.com.