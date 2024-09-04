Первый канал ищет тех, кто будет петь в новом взрослом «Голосе»

На Первом канале скоро будет новый сезон передачи «Голос». Его сделают для взрослых участников.

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Сейчас телеканал ищет тех, кто желает поучаствовать в новом сезоне. Известно о том, что на сайт можно отправить анкету и файл с песней в своем исполнении.

Продюсеры подчеркивают, что поучаствовать в «Голосе» может и любитель, и профессионал. Речь идет о сольном исполнении или группе. Репертуар может быть любым, это касается и манеры пения, и музыкального жанра.

Попробовать себя на телевизионной сцене может любой талант от 17 лет. Когда будут проходить кастинги, телеканал объявит позже.