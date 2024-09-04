Первый канал ищет тех, кто будет петь в новом взрослом «Голосе»

Мужчина. Фото: Global Look Press

Принять участие в кастинге могут желающие от 17 лет.

На Первом канале скоро будет новый сезон передачи «Голос». Его сделают для взрослых участников.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Сейчас телеканал ищет тех, кто желает поучаствовать в новом сезоне. Известно о том, что на сайт можно отправить анкету и файл с песней в своем исполнении.

Продюсеры подчеркивают, что поучаствовать в «Голосе» может и любитель, и профессионал. Речь идет о сольном исполнении или группе. Репертуар может быть любым, это касается и манеры пения, и музыкального жанра.

Попробовать себя на телевизионной сцене может любой талант от 17 лет. Когда будут проходить кастинги, телеканал объявит позже.

Ранее стали известны участники нового шоу «Звезды в джунглях».

Читайте также:

Читайте также