Мошенники убедили жительницу Кузбасса переоформить договор на сим-карту и обманули на 1,7 млн рублей

Жительница Кемеровской области лишилась 1,7 миллиона рублей после общения с группой аферистов. Во время первого обращения один из них представился сотрудником оператора сотовой связи.

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Связавшийся с жертвой мошенник убедил ее, что необходимо продлить действие договора обслуживания сим-карты. Дальше на ее телефон поступил четырехзначный код, который женщина продиктовала.

Затем к ней обратились якобы представители портала «Госуслуги», сообщившие о взломе личного кабинета, потом с женщиной связалась еще одна мошенница, сказавшая, что она из банка, а дальше порекомендовала перевести деньги с карты на «безопасный счет». Чтобы совершить операцию, необходимо было оформить кредит.

Ничего не подозревая, жительница Кузбасса оформила заем, который отправила мошенникам. Она лишилась 1,7 миллиона рублей. Осознав, что она сделала, женщина обратилась в полицию, пишет kuzbass.aif.ru.