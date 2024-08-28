Жительница Кемерова признала своего сына в гуляющем по карнизу мальчике

В Кемерове мать заметила в социальных сетях видеоклип, на котором ее восьмилетний сын стоит на окне и перемещается по краю подоконника, периодически выглядывая на улицу. Родительница была крайне поражена, увидев своего ребенка в таком положении.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Правоохранительные органы обратили внимание на то, что свидетели фиксировали происходящее на видео, но никто из прохожих не обратился в полицию. Ролик был размещен в интернете. Правоохранители связались с женщиной. Свидетели сообщили, что инцидент произошел вечером 27 августа, а квартира расположена на третьем этаже.

Оказалось, что в момент опасной игры сына мать находилась дома. В семье уделяют большое внимание мерам безопасности: с окон сняты ручки, а ребенка стараются не оставлять без присмотра. В тот день мать отвлеклась на домашние дела, мальчик же открыл окно и вышел на карниз, пишет sibdepo.ru.