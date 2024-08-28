На жителя Кемеровской области возбудили уголовное дело из-за прогула работы

Житель Кемеровской области попал под уголовную статью, решив прогулять работу. Дело уже возбудили в региональном следственном комитете.

Причина в том, что у него не было явных поводов не посещать рабочее место по состоянию здоровья. Чтобы не ходить на работу, житель Кузбасса решил получить фальшивую справку о временной нетрудоспособности.

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Он обратился в поликлинику, где предложил врачу взятку, чтобы он подтвердил мнимую болезнь.

По этому факту было возбуждено уголовное дело — по статье: мелкое взяточничество. Совсем скоро жителя Кемеровской области ждет суд, пишет sibdepo.ru.