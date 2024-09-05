Отели Сочи стали снижать цены на жилье

В Сочи начался настоящий рай для тех, кто хочет сэкономить на отдыхе, но при этом получить максимум впечатлений и комфорта. В Ассоциации туроператоров России рассказали о том, что «звездные отели» уже скидывают цены на номера, если сравнивать с летним периодом.

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К примеру, варианты с тремя звездами теперь предлагаются в среднем за 13 тысяч рублей — почти на 14% меньше, чем было в августе.

За сутки в номере с четырьмя звездами просят 17 тысяч рублей, а пятизвездочные апартаменты обойдутся в 30 тысяч рублей.

Самые бюджетные варианты упали в цене до пяти тысяч рублей. В этом случае речь идет о гостиницах без классификации, а также вариантах с одной и двумя звездами, сообщает sochi24.tv.

Стоит отметить, что в сентябре ощутимо падают цены на развлечения с питанием.