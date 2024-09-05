В Иркутской области у выпускников начался дополнительный период ГИА

Школьники. Фото: Global Look Press

Можно еще раз пройти тестирование по русскому языку и математике.

В Иркутской области выпускники, которые не смогли получить аттестаты, могут поучаствовать в дополнительном периоде прохождения государственной итоговой аттестации. Об этом рассказали в правительстве региона.

Известно о том, что пересдать можно обязательные предметы. Речь идет о русском языке, а также математике базового уровня. При успешном прохождении испытаний можно будет рассчитывать на получение документа о среднем общем образовании.

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Сообщается о том, что на пересдачу записались около 200 человек, у большинства возникли проблемы с экзаменом по математике. Для пересдачи в регионе будут оборудованы четыре пункта, пишет irk.kp.ru.

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