Жители Иркутска ответили раскритиковавшей город туристке Валерии Лысенко

Жители Иркутска решили ответить блогеру-путешественнице Валерии Лысенко, которая назвала город одним из самых худших во всей России.

Девушка начала с дорог, состояние которых возмутило ее до глубины души. Она сочла, что их ремонтируют только для галочки. Асфальт меняют каждый год, а он буквально тает под снегом.

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Единственным плюсом в Иркутске для туристки стало близкое расположение к Байкалу, куда многие приезжают в свой отпуск.

В ответ жители Иркутска назвали Лысенко худшим блогером и «пародией на стоящего человека», а еще высказались о том, что девушке стоит держать свое мнение при себе.

Посол гостеприимства Иркутской области Александр Откидач счел, что блогерша, которая должна рассказывать о достопримечательностях регионов, не смогла найти их в городе, в котором их достаточное количество, пишет glagol38.ru.