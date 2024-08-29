Суд отнял у жительницы Иркутска выданный государством маткапитал

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Выяснилось, что предоставленные деньги были потрачены незаконно. Родительница направила их на покупку дома у своего родственника. Вопрос встал в том, что она не оформила долю с тремя детьми.
После покупки мать продала недвижимость тому, у кого ее приобретала. Однако передачи денег не было. Такие действия прокуратура посчитала мошенничеством, а суд удовлетворил иск правоохранителей в полном объеме, irkutskmedia.ru.
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