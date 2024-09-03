Жительница Иркутска отсудила у РЖД полмиллиона рублей после падения на вокзале

Суд. Фото: Global Look Press

Делом занялась транспортная прокуратура.

Жительница Иркутска смогла отсудить у РЖД полмиллиона рублей после падения на территории вокзала. ЧП произошло на станции Иркутск-Пассажирский ВСЖД.

Известно о том, что пострадавшая упала с эскалатора и получила травму. За это дело взялась транспортная прокуратура, дальше последовал иск в Зиминский городской суд Приангарья.

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Во время разбирательства защита указывала на то, что пострадавшая является инвалидом второй группы, настаивала на компенсации морального вреда в пользу жительницы Иркутска.

Суд постановил взыскать с РЖД сумму в 500 тысяч рублей, которые должны покрыть причиненный ущерб, пишет irkutskmedia.ru.

Ранее рассказывалось о мужчине, который смог отсудить почти полтора миллиона рублей после падения с крыльца магазина.

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