Жительница Иркутска отсудила у РЖД полмиллиона рублей после падения на вокзале

Жительница
Известно о том, что пострадавшая упала с эскалатора и получила травму. За это дело взялась транспортная прокуратура, дальше последовал иск в Зиминский городской суд Приангарья.
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Во время разбирательства защита указывала на то, что пострадавшая является инвалидом второй группы, настаивала на компенсации морального вреда в пользу жительницы Иркутска.
Суд постановил взыскать с РЖД сумму в 500 тысяч рублей, которые должны покрыть причиненный ущерб, пишет irkutskmedia.ru.
Ранее рассказывалось о мужчине, который смог
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