В московском аэропорту задержали подозреваемого в похищении певца Авраама Руссо

Авраам Руссо уже давно выступает на сцене. В 2017 году его похитили , когда певец был на деловой встрече с бизнесменом Тельманом Исмаиловым. Владимир Шестопалов и его сообщник привезли артиста в особняк, где удерживали сутки по приказу Исмаилова. Они пытались от него добиться согласился на условия ведения концертной деятельности, которые предложил Тельман. Руссо пришлось согласиться, чтобы его отпустили, но спустя полгода певец обратился в полицию.

А теперь спустя шесть лет был задержан подозреваемый в причастности к похищению звезды — Шестопалов. Его сотрудники правоохранительных органов поймали в аэропорту Шереметьево в Москве.

60-летний житель столицы находится под стражей. Его объявили в розыск еще в 2018 году, когда преступление было раскрыто. В Басманный суд уже поступило ходатайство об аресте задержанного, сообщает « МК ».