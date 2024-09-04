Жителей Ростовской области предупредили о магнитной буре в 5 баллов

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Ученые говорят о том, что колебания будут наиболее ощутимы 26 и 27 числа. Известно, что буря будет достаточно сильной, она достигнет пяти баллов. Причина заключается во вспышках на Солнце, которые произошли еще в августе.
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Они могут отразиться на метеочувствительных людях, которым в конце сентября лучше не перегружать свой организм. В период магнитных бурь могут быть головные боли и повышенная утомляемость. Чтобы снизить влияние природы, врачи рекомендуют спать не меньше семи часов, пишет bloknot-rostov.ru.
Ранее ученый Петр Лукин
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