Ростовскую область накрыла пыльная буря

В этот вторник, 3 сентября, над Ростовской области нависла пылевая мгла. Днем в городе стало темнее обычного. Сейчас на небосводе хорошо различимы серые облака, их можно заметить, подъезжая к Ростову.

Жители города отмечают, что в таких условиях сложно находиться — становится тяжело дышать.

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Известно о том, что пыльная буря перемещается со стороны Калмыкии. Погодная обстановка сложнее всего в ближайшее время будет в восточной части Ростовской области.

Автомобилистам, подъезжающим к региону, рекомендуют проявлять осторожность в связи со снижением видимости, пишет privet-rostov.ru.