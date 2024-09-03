Ростовскую область накрыла пыльная буря

В этот вторник, 3 сентября, над
Жители города отмечают, что в таких условиях сложно находиться — становится тяжело дышать.
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Известно о том, что пыльная буря перемещается со стороны Калмыкии. Погодная обстановка сложнее всего в ближайшее время будет в восточной части Ростовской области.
Автомобилистам, подъезжающим к региону, рекомендуют проявлять осторожность в связи со снижением видимости, пишет privet-rostov.ru.
Ранее стало известно о том, что в Ростове могут
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