В Ростовской области могут начать массово закрывать удобные магазины у дома

Сейчас сетевые магазины появляются как грибы после хорошего дождя. С одной стороны —удобно, с другой же — нет потребности в таком количестве торговых точек. Этот вопрос контролирует Федеральная антимонопольная служба. Ведомство заинтересовалось числом супермаркетов в Ростовской области . Оказалось, что на данный момент их уже очень много.

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Дело в том, что в конкурентной среде доля присутствия на рынке не должна превышать установленных рамок. Сейчас любой сетевой коммерсант не может сдлать еще один магазин, где на территории доля его бизнеса превышает 25% от объема реализации за предыдущий год.

В Ростовской области были выявлены такие нарушители, поэтому часть магазинов может оказаться закрытой, пишет 1rnd.ru.